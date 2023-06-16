在京接見蓋茨　習近平：中美關係基礎在民間

中國國家主席習近平周五（16日）在北京釣魚台國賓館接見訪華的美國微軟公司始創人蓋茨，習近平指出他始終認為中美關係基礎是在民間，寄希望於美國人民。

習近平在中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，以及中國國務委員兼外長秦剛等官員陪同下，接見蓋茨。習近平表示，當前世界百年未有之大變局加速演進，中方提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，目的是為解決全球性挑戰提供中國方案。習近平指，很高興見到蓋茨，二人有3年多沒見面，蓋茨是參與中國發展事業中做了很多事的人，是中國的老朋友。習近平稱，蓋茨是他今年在北京會見的第一位美國朋友，世界正在走出新冠疫情，人們應該多走動、多交流，增進了解。習近平還說，他常講中美關係的基礎在民間，始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去。

蓋茨則說，過去曾與習近平有過非常好的交流，今天有很多重要的話題要探討，蓋茨基金會致力於與中國進一步加強創新、全球減貧、公共衞生、藥物研發、農村農業等領域合作，把成功經驗和技術向發展中國家推廣。