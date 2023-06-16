布林肯將訪京　華促美勿從實力地位出發打交道

美國國務卿布林肯將於當地周五（16日）黃昏從美國啟程前往北京訪問，是他作為國務卿首次訪華，預計將向中方強調保持開放的溝通管道、負責任地管控兩國關係的重要性等。中國外交部發言人汪文斌表示，雙方將就中美關係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見，中方會闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護自身利益。

汪文斌周五被問及中方對布林肯訪華有何期待時指，美國把中國視為最主要競爭對手和最重大地緣政治挑戰，這是對中國的嚴重誤判。中美在經貿等領域存在一些競爭，但不能搞你輸我贏的惡性競爭，更不能打着競爭的幌子行遏制打壓之實，剝奪中國的正當發展權利。這不是所謂的負責任競爭，而是極不負責任的霸道行徑，只會將中美推向對抗，將世界推向分裂。汪文斌重申，美方不要幻想從實力地位出發與中國打交道，中美必須在相互尊重、平等相待的基礎上發展同彼此的關係，尊重彼此在歷史文化、社會制度、發展道路上的不同，照顧彼此核心利益和重大關切。

布林肯原本計劃今年2月訪華，但因中美發生間諜氣球風波，導致他押後行程。白宮印太事務協調官坎貝爾周三（14日）表示，美國對華政策是一貫的，即同中國競爭，但不尋求衝突、對抗或新冷戰，希望負責任管控競爭。美方尋求管控競爭並在利益相符問題上與華合作，不期待布林肯今次訪問會取得某種突破，或是改變中美互動方式。