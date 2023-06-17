警破手機程式集資詐騙案　涉額1.8億人民幣

寧夏回族自治區固原市警方近日偵破一宗利用手機應用程式集資詐騙的案件，抓獲9名疑犯。涉案犯罪團夥於短短4個月內，已吸引到29個省區市1,800多人投資，涉案資金逾1.8億元人民幣（約2億港元）。

內媒周五（16日）報道，去年6月21日固原警方接報指，寧夏某環保科技有限責任公司涉嫌非法集資。經查，3名疑犯谷某飛、汪某江、李某於去年2月初在寧夏固原市註冊空殼公司，利用第三方網絡公司開發「XX環保」手機程式，在未經有關金融管理部門依法許可及無任何生產經營活動的情況下，以生產環保淨水材料招商為幌子，通過組建微信群、舉辦招商會、口口相傳等方式，大肆宣傳相關產品項目已獲當地政府支持，以此吸引民眾投資。

谷某飛等人利用「XX環保」手機程式平台，引誘投資人下載註冊，通過充值、提現等操作進行投資收益，不斷發展下線。為吸引更多投資，谷某飛等人還承諾向累計投資達到一定金額的投資人和發展下線的「團隊長」按照不同比例給予額外獎勵。谷某飛、汪某江、李某等7人已被依法逮捕，另外2人李某路、張某霞已被依法取保候審，案件進一步偵辦中。