八里台東路沉降　受影響住戶可獲救助金

天津津南區八里台鎮八里台東路上月31日起沉降，部分路面隆起開裂，附近樓幢居民連夜疏散。內媒周六（17日）指，針對賠償和補助問題，津南區指揮部將向每戶受影響家庭給予一次性的生活救助金5,000元（人民幣，下同，約5,546港元），以及臨時補助每月每平方米20元（約22港元）。

津南區指揮部指，事發後立即啟動應急機制，全力開展緊急疏散避險。在受影響群眾的配合支持下，緊急疏散工作已完成，處置工作已轉入臨時過渡階段。津南區決定對沉降地區疏散範圍內的居民進行救助，幫助受影響群眾盡快恢復基本生活秩序。救助包括一次性生活救助金和臨時過渡救助金，後者暫定發放至今年12月31日，將根據後續安置進展情況進行轉段或順延，直至妥善解決。

津南區另通過尋找房源、降低中介成本等措施協助群眾租房過渡，區住建部門相關負責人表示，當地組織多間房地產經紀機構提供7,400餘套房源，在疏散酒店舉辦租賃房源推薦會，現場接待群眾諮詢。津南區委常委、常務副區長楊陽表示，目前前期應急工程措施初見成效，原因調查已有初步判斷，但現場受影響房屋的實時監測、除險加固、安全鑑定還需要做大量工作。