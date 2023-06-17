吳釗燮低調訪歐洲議會　台歐避談詳情

正在歐洲訪問的台灣外交部長吳釗燮，周五（16日）在歐洲議會與副議長畢爾（Nicola Beer），以及比利時、盧森堡國會議員會面。歐盟委員會發言人在當日舉行的例行記者會上，拒絕透露吳釗燮與哪些歐盟官員會面。

吳釗燮低調出訪歐洲，除了在捷克出席公開活動並發表演說，台灣官方對其在波蘭和歐盟總部所在的比利時布魯塞爾行程均沒有主動提供資訊，避免被視為正式官方互動。歐洲議會議員則先後在Twitter證實吳釗燮進入歐洲議會，與多名歐洲民意代表會面。其中，去年率團訪台的畢爾發文歡迎吳釗燮，表示台灣是歐盟重要且可靠的經濟夥伴，也是民主大家庭的堅定成員。歐盟同意進一步強化台灣與歐盟在政治、經濟和民間的交流及合作。

主辦這場會面的歐洲議會外交委員會安全暨防禦小組副主席尤克內維奇涅（Rasa Jukneviciene）來自立陶宛，她在Twitter稱「台灣是民主世界非常重要的一部分，捍衞台灣的民主與捍衞烏克蘭的民主同樣重要。尤克內維奇涅附上照片，顯示吳釗燮夫婦與多名分別來自歐洲議會、比利時國會和盧森堡眾議院議員合照。