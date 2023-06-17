台立簽署合作備忘錄　深化農業合作交流

台灣行政院農業委員會（農委會）周五（16日）發新聞稿表示，台灣與立陶宛當日簽署台立農業合作諒解備忘錄，並召開首屆次長級農業合作會議。雙方承諾將建立農業合作對話平台，定期就農業政策、農業創新技術、市場進入及貿易便捷化等進行交流，深化農業合作。

新聞指出，備忘錄由台駐立陶宛代表黃鈞耀與立陶宛駐台代表盧考斯卡斯（Paulius Lukauskas）簽署，由台外交部次長李淳主持，農委會副主委杜文珍、立陶宛農業部政務次長湯庫思（Vytenis Tomkus）共同見證。湯庫思表示，立陶宛很高興能繼荷蘭、法國、匈牙利、波蘭後，成為第5個與台灣簽署農業合作備忘錄的歐盟國家，開創互惠雙贏的農業交流模式。

農委會指出，杜文珍周四（15日）與率團訪台的湯庫思召開「第一屆台立農業合作會議」，雙方針對農業淨零碳排相關策略與調適作法交換意見，並就加強雙方農產食品公私夥伴合作、創新農業技術連結，以及深化雙邊農產貿易等議題達成多項共識。會上雙方承諾將推動有機農業合作、媒合雙方農企業在固碳及負碳優質創新技術方面的商機，並協力開發雙方農產食品在歐洲與亞洲的市場，促進雙方農業永續發展與提高農民收益。農委會稱，近年來台立農產食品貿易量值逐步增長，台灣從立陶宛進口的主要農產食品包括木材、芝士、酒、朱古力、寵物食品等；台灣出口到立陶宛的產品以飲料為主。