傳氣球事件後　拜登欲與華領導人對話被勸阻

美國總統拜登今年2月下令擊落飛越領空的中國間諜氣球後，美中關係急轉直下。美媒周五（16日）披露，拜登在氣球事件後曾想直接與中國領導人對話，但被美國國家安全高級顧問勸阻。

多名知情美國高官指，拜登相信若有機會與中國領導人直接對話，二人的關係能令局勢緩和，惟拜登的顧問認為當時不是兩國領導人對話的合適時機，會顯得是拜登懇求對話，而北京對氣球事件太憤怒，對話作用亦不大，最好先由低層或中層官員接觸中方。官員稱，當時目標不是讓中美領導人通電話，而是兩國關係重回軌道，白宮想平息事件，試圖安排內閣官員訪華。白宮國家安全委員會發言人霍奇（Adam Hodge）否認拜登被勸阻，重申美方一直強調維持溝通渠道以管控美中競爭和避免衝突的重要。

另有美國官員透露，在氣球事件後，白宮優先確保布林肯訪華行程成事，以及財長耶倫、商務部長雷蒙多能訪華。為恢復美中外交對話，華府押後限制對華投資的政策，尚未解密新冠病毒源頭情報，又淡化中國加強情報搜查的情況等。霍奇否認華府押後針對中國的措施，指出在過去數月美方制裁了涉及侵犯人權、強迫勞動、支持俄羅斯攻打烏克蘭等的中國實體，持續捍衞區內的航行自由，繼續在經濟、科技、安全等領域推出額外措施促進美國利益。