學生食飯現異物　市監局認定為鴨頸　實為老鼠頭

江西省南昌市江西工業職業技術學院早前有學生投訴在飯堂進食時，飯菜中發現疑似老鼠頭，但校方和市監局均認定異物為鴨頸，引起爭議。省政府後來成立跨部門調查組，周六（17日）公布調查結果，判定當日學生發現的異物是老鼠頭。

江西省教育廳、省公安廳、省國資委、省市場監督管理局組成的聯合調查組指出，通過查看食堂閉路電視畫面，查閱採購清單，詢問涉事食堂負責人、廚房相關當事人、當事學生和現場圍觀學生後，判定本月1日在食堂發現的異物不是鴨頸。根據國內權威動物專家辨識當事學生所拍的現場照片和影片，判定異物為老鼠類齧齒動物的頭部。南昌高新區市場監督管理局昌東分局、江西工業職業技術學院未認真調查取證，發布「異物為鴨頸」結論是錯誤的。

通報稱，江西工業職業技術學院對此次事件負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監督管理部門負監管責任。目前，南昌市市監局已吊銷涉事食堂食品經營許可證，對涉事企業和法定代表人頂格處罰，將依法依規嚴肅處理江西工業職業技術學院、南昌高新區市監局昌東分局等相關責任單位、涉事企業和責任人，並在全省開展食品安全專項整治。