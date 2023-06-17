男研究生精神控制兼性虐12女　受害人舉報討說法

內地6名女生近日聯名舉報上海大學上海電影學院一名張姓碩士研究生，精神控制和性虐待數名女性，對受害人身上小便、強迫吃避孕丸、拳打腳踢或掌摑等。她們希望張男停止侵害女性，承認相關行為並受罰。學院書記室工作人員周五（16日）稱涉事研究生已畢業，會配合調查，若涉事雙方有經濟糾葛，建議直接報警。

多名女生周四（15日）發文指控張男至少對12名女性精神控制，「這是一封由六個受過他非人摧殘的女孩親手寫下的控訴信」，指出張男就職於考研機構「映試考研」，利用考研輔導和經營電影「圈內」人設，屢次誘導多名考研學生與其發生關係，進行性剝削和精神控制。其中一名女生曾因倒水倒太滿被掌摑，打掃時弄壞物品被拳打腳踢、向其身上小便和吐口水等。

施暴後，張男還會對受害女生稱這只是偽裝出來的表象，他實際是個好人，打她完全是因為她犯了錯。張男又會利用自己有抑鬱症、要尋死，來誘導女生同意他的追求，得手後才原形畢露。他亦會利用女方的親密照片和生命威脅等手段恐嚇，令女生不敢發聲，多人因此受到身體傷害，造成心理陰影。