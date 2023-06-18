美擊落華氣球後　中美高層來往幾乎停滯

美軍打撈起被擊落的中國間諜氣球殘骸。

中美關係自今年2月美軍擊落飛越領空的中國間諜氣球後急轉直下，高層級溝通幾乎停滯，美方多月來一直強調兩國保持溝通渠道開放的重要。以下是氣球事件至今的中美關係時序：

【2023年】

2月2日：美國政府宣布正在追蹤飛越美國領空的一個中國間諜氣球。

2月3日：中國外交部承認飛越美國領空的飛行物體是屬於中國的民用飛艇。美國國務院宣布推遲國務卿布林肯原定2月5日的訪華計劃。

2月4日：美軍派出F22隱形戰機在美國南卡羅萊納州上空擊落中國氣球。中方對美國使用武力襲擊民用無人飛艇表示強烈不滿和抗議；中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅與布林肯通電話。

2月18日：王毅與布林肯在德國出席幕尼黑安全會議時非正式會面。

3月29日：台灣總統蔡英文過境美國紐約。

4月5日：蔡英文過境美國加州，與美國眾議院議長麥卡錫在列根總統圖書館會晤。

5月8日：中國國務委員兼外長秦剛會見美國駐華大使伯恩斯。

5月10至11日：王毅與美國國家安全顧問沙利文在奧地利維也納見面。

5月25至30日：中國商務部長王文濤到美國出席亞太經濟合作組織（APEC）貿易部長會議，期間與美國商務部長雷蒙多和貿易代表戴琪會面。

5月30日：美國印太司令部指，一架美國空軍RC135偵察機5月26日在南海國際空域飛行期間，一架中國殲16戰機在攔截時作出不必要的挑釁機動。

6月2日：中國國務委員兼防長李尚福和美國防長奧斯汀在新加坡出席亞洲安全論壇「香格里拉對話」，二人在晚宴碰面握手，沒有舉行會談。

6月3日：美國海軍驅逐艦鍾雲號、加拿大皇家海軍護衞艦蒙特利爾號穿越台海，期間解放軍052D型驅逐艦蘇州號作出不安全機動，向鍾雲號前方橫切。

6月5日：主管東亞及太平洋事務的助理國務卿康達訪問北京，與中國副外長馬朝旭和外交部北美大洋洲司司長楊濤會面。

6月14日：布林肯與秦剛通電話，同日中國外交部宣布布林肯於6月18至19日訪問北京。

6月18日：布林肯抵達北京。