校長多次猥褻殘障女生囚3年6個月　家屬斥判刊輕

湖北省隨州市隨縣某特殊學校的校長劉愛業涉多次猥褻、性侵殘障女學生，案件去年底在隨縣人民法院開庭審理，判決劉男囚3年6個月。此案近期曝光後，有兩大焦點引起爭議，分別為有家長質疑劉男的判刑太輕，涉事學校關閉後，剩下的百餘名殘障學生應如何妥善安置。隨縣政府上周六（17日）通報稱，已成立工作專班，正對該案件進行全案審查後公布。

隨縣博愛特殊學校的校長劉愛業在事件揭發前的長達4年時間內，頻繁將殘障少女帶到辦公室內猥褻，但有學生在一牆之隔的音樂教室內，可聽到少女哭喊的聲音。劉男的惡行由17歲的陳思思第一個揭發，她自幼患先天性眼疾，2007年得悉該校招收殘障孩子可免費入學，而劉男的名聲極佳，塑造成一名極具愛心的慈善人士形象。

陳女去年在堂兄的協助下報警，錄口供時提到被校長摸胸，還多次在校長辦公室、被汽車載到外面強姦。警方帶同陳女到醫院做婦科檢查，顯示陰道瓣有裂傷，但由於報警當天並沒有發生強姦行為，沒能從陰道內提取到劉男的DNA。法院審理查明，劉男於2018年至去年期間，多次在校長辦公室及學生寢室撫摸、揉捏多名未成年學生的胸部，遂作出上述判決。惟涉事女子家屬不滿判決結果，向檢方提出抗訴申請遭拒，「判得太輕了，明明就是強姦」。

劉男被捕後，涉事學校被吊銷辦學許可證並關閉，校內學生被解散回家。隨縣殘聯和隨縣教育局辦公室的工作人員，於上周五（16日）均回應稱，該校學生的後續安置事宜，當時已介入處理，但未提及協助學生數量。