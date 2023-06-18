吳釗燮歐洲行到訪意大利　評估半導體製造合作潛力

台灣外交部長吳釗燮上周一（12日）啟程赴歐洲，開始訪問波蘭、捷克及比利時。吳釗燮上周六（17日）與意大利執政聯盟黨眾議員耶齊（Igor Iezzi）和眾議院外交委員會副主席福門蒂尼（Paolo Formentini）會面。

福門蒂尼上周六在Facebook上傳與吳釗燮合照，指「很榮幸今天與台灣外交部長會面」。而耶齊亦發文稱，永遠站在自由這一邊，當日在米蘭與吳釗燮會面。其中福門蒂尼接受當地傳媒訪問，重申台灣海峽現狀必須維持，必須捍衞航行自由的機會，一如重申自由開放的印太。報道指，吳釗燮到訪當地是為了台灣在米蘭設立一個新的代表處，以深化意大利與台灣的關係，並評估半導體製造此一戰略領域的合作潛力。

台灣總統府發言人尤達卡（Kolas Yotaka）周日（18日）表示，波蘭眾議院外委會副主席巴特斯（Barbara Bartuś）於當日率團抵達台灣，台灣總統蔡英文將於周一（19日）上午於總統府接見訪問團，就雙方共同關注議題深入交換意見。尤達卡表示，此行為芭菟煦首度訪問台灣，訪問團共有9名跨黨派國會議員，台方期盼此次交流讓雙方民主夥伴關係更加堅實緊密。