侯友宜開放幼童驗巴比妥　柯文哲斥荒謬

侯友宜指出，讓家長安心是為政者的責任。（中時電子報圖片）

台北新北市板橋幼兒園向學童餵食安眠藥和三級毒品「巴比妥」，引起軒然大波。新北市政府上周六（17日）宣布，全台6歲幼兒可到新北市免費採檢巴比妥。新北市長侯友宜痛批：「中央要做的不做，新北市來承擔這個責任。」前台北市長柯文哲直斥新北市荒謬，指做法恐引起更多恐慌。

侯友宜周日（18日）出席活動時指出，幼兒園相關案件已是全台焦點，讓家長安心是政府也是為政者的責任，「既然中央不做，新北市就來做」。他強調，新北市並非全面普篩，而是想要檢驗的家長們可到新北，以檢測科學的方式讓家長安心。

侯友宜斥，從新北市幼兒園餵藥事件開始，有心人士就不斷抹黑、造謠，並指過程中要經過科學專業驗證，需時釐清，並拜託相關單位盡速對外公布檢驗結果，衞福部對於管制藥品的來源也要一一釐清。

對於柯文哲批批新北普篩做法荒謬，並稱相關案件要「警政署」釐清，侯友宜競選工作室發表侯友宜聲明強調：「這不是普篩！請曾為醫師的柯主席，勿成為以訛傳訛的幫兇」，至於案件檢察官才有指揮調查權，請柯勿鬧烏龍。另外，衞福部次長王必勝認為，此篩恐引起恐慌，但尊重新北市府做法。