多地現大暴雨　全省512座水庫超汛限水位

中央氣象台自上周六（17日）發布高溫和暴雨雙黃色預警，北方經歷最高40℃高溫之際，西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地將迎來較強降雨過程。其中湖北多地出現大到暴雨、局部大暴雨，至周日（18日）上午全省共有512座水庫超汛限水位，其中中型水庫5座、小型水庫507座。目前超汛限水庫正常洩洪，全省水庫持續安全運行。

湖南全省平均雨量達32.4毫米，最大降雨點為監利市福田寺節（閘下）站225.5毫米。省內主要中小河流水勢總體上漲，沮漳河河溶站上漲3.41米，東荊河潛江站上漲1.18米，大富水應城站上漲1.36米等。湖北省防汛抗旱指揮部辦公室已於上周六啟動湖北省防汛四級應急響應，省水利廳與長江委派出聯合檢查組赴黃岡指導強降雨防範應對工作，要求各地嚴密防范洪澇災害，確保人民群眾生命財產安全。

內地氣象部門周日發布消息稱，自上周六上午11時至周日上午11時，重慶、湖北、安徽、江蘇、廣東等地局地出現暴雨或大暴雨，24小時累積降水100至250毫米有441個站。上海周日發布暴雨藍色預警信號，啟動防汛防颱Ⅳ級響應行動；浙江南京同日亦發布暴雨橙色預警信號，啟動防汛IV級應急響應。