復興號動車組將駛入青藏鐵路　西寧至格爾木最快4.8小時

中國鐵路微信公眾號近日發布消息稱，西寧動車工程驗收於本月5日正式啟動，標誌着青藏鐵路西格段提質工程開始靜態驗收，復興號開進青藏鐵路進入倒計時。按目前的進度，將於下月1日復興號有望在青藏鐵路上營運，自西寧至格爾木段的線路共829.251公里，運行時間將縮短至5.2小時以內，最短為4.8小時，較目前最快列車的6.8小時縮短了近2小時。

中國鐵路上周一（12日）表示，為做好此次驗收工作，青藏集團公司成立專門的提質工程驗收領導小組和由36個部門、單位近百人參與的驗收組，對工務、供電、房建等項目分別展開驗收。按照驗收程序和步驟，各驗收小組制訂驗收方案，對項目工程數量、施工質量、使用功能進行全面檢查，並將匯總驗收的主要問題，追蹤問題整改銷號，形成專業驗收報告。驗收結束後，該工程進入聯調聯試階段，試驗列車將上線試運行。

自青藏鐵路西格段提質工程開工以來，各參建單位對既有的西格段線路、路基、橋樑、接觸網等問題進行全面檢查整治，對全線動車停靠車站的風雨棚、站台及旅客相對集中的湟源、海晏、烏蘭、德令哈等中間站的車站設施、防護柵欄、排水溝和防風沙設備進行補強整治。改造後，青藏鐵路西格段可滿足時速160公里復興號動力集中型動車組列車運行條件。