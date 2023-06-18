逆轉南韓第一人　華圍棋手奪世界冠軍

浙江省衢州市首届「衢州爛柯杯」世界圍棋公開賽決賽上周六（17日）打響，中國棋手辜梓豪經3番棋戰，在先落後一盤的情況下，最終連贏兩局戰勝「南韓圍棋第一人」申真諝，獲得180萬元人民幣（約198萬港元）冠軍獎金。

爛柯杯比賽在上月初開始，當時一共有227名、來自世界各地棋手參賽。經多輪淘汰賽後，申真諝一度29連勝殺入總決賽，而辜梓豪則在準決賽苦戰多局才突圍而出。在總決賽中，雙方一直鬥智鬥勇，頭兩局均取得一勝一負。直至關鍵第3局，辜梓豪一度失勢，AI判斷勝率甚至不到20%，可他未有放棄，把握對方失誤，最終獲勝。

辜梓豪在賽後大讚對手，「申真諝不論是成績上還是各方面，都是世界上最難對付的棋手，我能取得勝利很開心」，並指對方是情緒上有所波動，才下了幾手不理智的招法。他將勝利歸功隊友，指是他們陪自己擺棋訓練，才能夠贏得比賽。

首屆衢州爛柯杯世界圍棋公開賽由中國圍棋協會、衢州市委及市人民政府主辦。衢州是圍棋文化發源地，早在東晉時期就有「樵夫王質在爛柯山遇神仙下圍棋」的故事，是中國圍棋起源最早的文字記載，當地的爛柯山也被譽為「圍棋仙地」。