台女下班撞鐵閘致腦震盪　請假遭拒還遭解僱

台媒周日（18日）報道，台灣高雄一名黃姓女子在文具店工作，去年6月晚上下班時不慎撞上門市的鐵捲門，其後更被診斷出腦震盪，但公司卻拒絕讓其申請職業傷病假，最後更以連續曠工3天為由解僱黃女。高雄地院審理後認為該公司違反勞基法，判需向黃女支付資遣費等共28萬元（新台幣，下同，約7.1萬港元），可上訴。

判決指，根據勞基法，勞工本來就有排定特別休假的權利，僱主只能選擇與勞工協商調整，而勞工亦有權拒絕協商。案件中黃女是因腦部受傷才需安排特休請假，但其僱主卻以影響營運為由拒絕，已違反規定；而黃女去年9月提出勞資爭議調解，公司卻在調解期間將其解僱，同樣違反相關規定。法官計算後，判該公司支付資遣費、將解僱前薪金2.1萬元支付給黃女、提撥9,936元（約2,534港元）至黃女的退休金個人專戶中，並簽發非自願離職單。

案情指，黃女的公司反駁指，黃女撞傷後並未告知任何人，亦未有提出職災申請，直到申請勞資爭議調解才知情，並無拒絕申請職業傷病假，加上黃女代接主管業務，適逢門市舉辦活動期間其未有先告知休長假，請假前一天才登打假但，導致人手無法應用，影響該部門銷售業績，構成權利濫用。