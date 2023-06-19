城管幹部與已婚女下屬出軌　雙雙停職

內蒙古鄂爾多斯市准格爾旗城管局藍天執法中隊王姓副中隊長，涉與已婚尹姓女下屬出軌，妻子發現後在網上爆料，揭發二人聊天內容露骨，更圍繞「吃奶」討論。准格爾旗城管局周日（18日）通報證實，尹女是友誼街道執法中隊協管員，她與王男均被停職，准格爾旗監察委員會已立案調查。

王男的妻子爆料，指自己的公務員丈夫跟女下屬出軌，並提到她與丈夫相識6年，結婚5年。網傳通訊截圖顯示，王男與尹女打情罵俏，稱「平時見面僅兩三個小時」，「我有點貪心了」。網上另傳出日期為今年4月3日的保證書，顯示尹女承認知道王男與李姓妻子已婚，仍與他保持不正當關係，認錯並與李女達成溝通和解，承諾自願退還王男給她的16,779元人民幣（約18,360港元），自願在5至10年內調離現工作單位。

內媒引述知情人士指，李女與王男育有一女，今年2月提前回家卻驚見尹女，王男當時解釋稱只是普通朋友。李女其後從王男的手機中發現，他與尹女有許多露骨聊天紀錄，存在不正當關係，其後瞞着王男約見尹女，對方在其要求下寫下保證書並要求她向王男保密。惟李女本月再得悉王男仍背着自己摟着別的女子逛街，心灰意冷下決定在網上曝光此事。