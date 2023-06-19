內地紓困金有限　多數爛尾樓未復工

內地去年7月爆出爛尾樓風波，多地民眾拒繳房貸，政府為力爭保交樓推出多項保障措施。內地去年首期推出2,000億元（人民幣，下同，約2,219億港元）的低利息紓困金，供合資格房企申請，目前正逐步發放第二期相同金額。惟內媒周日（18日）報道稱，事隔近一年後，大多數相關房地產項目仍無法復工，因紓困金有限，符合申請資格的房企也不多。

內地官方並無公布全國停工或爛尾的地盤數量，報道引述建築業第三方資訊平台「百年建築網」對全國範圍內1,114個項目的保交樓交付進度進行調研。結果發現，截至5月底，華南、華北交付進度較好，比例達56%和40%；而西南和華中地區交付比例僅15%和16%；交付率最低的省份是河南，僅為11%。

報道指，在爛尾樓的重災區昆明、貴陽、鄭州，約10名不同房地產界人士估算近兩年購樓的同事中買到「爛尾樓」的比重，答案普遍在一半以上。一間主要房企鄭州區域公司，買樓員工中更超過八成無法獲得如期交付。報道分析指，中國樓市依賴高槓桿經營，2019年後樓市走下坡，政府加強監管又使部分房地產公司的流動性出問題，因而留下大量爛尾樓。