分析：布林肯訪華少有共識　為更多雙邊會談鋪路

美國國務卿布林肯周日（18日）在北京與中國國務委員兼外長秦剛舉行會談，此訪被視為近期中美高層互動的延續。有分析指，雙方除了同意繼續對話，並由秦剛赴美再會談外，似乎少有共識；但中美正通過重啟新一輪高層互動，為加強對話、推進合作創造有利條件。美國官員預計，布林肯此訪將為中美更多雙邊會談鋪平道路。

內媒分析指出，外界普遍認為中美之間保持溝通，關鍵是美方不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。比如說，美方近期頻頻表示希望與中方重回對話之際，美軍偵察機仍頻繁在中國周邊抵近偵察。觀察人士指，在美國沒有端正對華認知、改變對華競爭打壓政策下，中美關係或可通過溝通接觸實現一定程度的緩和，但要推動兩國關係重回健康穩定發展軌道，仍需美方與中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，需要雙方做大量艱苦卓絕的工作。

內地官媒前總編輯胡錫進表示，這次中美會談的通報也有各說各話的部分，但由於有邀請秦剛訪美、繼續推進多個磋商以及擴大人員交流等成果或共識，這次雙方肯定不能算「談崩了」，似乎屬於「談得還不錯的」。雙方會後認為這次會談有所助益，均形容為坦誠及具建設性。美國官員和分析家預期布林肯此行將為雙方在今後更多雙邊會談鋪路，包括美國財長耶倫和商務部長雷蒙多可能在未來數月訪華，也可能促成兩國領導人在今年稍後的多邊峰會上會晤。