防汛4級應急響應擴至8地　湖北611座水庫超汛限水位

國家防汛抗旱總指揮部已將防汛4級應急響應範圍，擴展至內地最少8個省市區，包括廣西、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、貴州。湖北省水利廳表示，周日（18日）早上8時至周一（19日）早上8時，湖北多地出現大到暴雨，全省共有611座水庫超汛限水位，涉及11座中型水庫和600座小型水庫，目前均正常溢洪。

在湖北，長江中游幹流宜昌和枝城水位分別下降0.10米和0.05米，其餘各站水位均上漲，最大升幅為漢口站0.32米；各站水位均在設防水位以下。漢江中游幹流各站水位除黃家港下降0.17米，其餘均上漲，最大升幅為岳口站1.24米。宜城站水位56.54米，超設防0.04米，其餘各站水位均在設防水位以下。

貴州省貴陽市多地周日至周一亦出現暴雨、大暴雨天氣，主城區降雨約165.9毫米，暴雨引發全市多地出現洪澇災害。多處路段和民房被淹沒，地鐵站、停車場、道路等多個區域積水嚴重，部分地區積水可達人的頸部，有大批群眾因暴雨受困。貴陽消防出動緊急營救4名群眾，疏散31名被困者。