台新型兩棲船塢運輸艦玉山號　低調成軍

台灣海軍新型兩棲船塢運輸艦玉山號周一（19日）在左營軍港舉行成軍儀式，由台灣海軍司令唐華主持授旗。有台媒指出，今次儀式罕有地不對外公開或邀請當局高層與會，消息稱，有傳是台國防部下令低調。台國防部同日通報，過去24小時偵獲解放軍軍機9架次、軍艦8艘次持續在台海周邊活動，其中2架次直9反潛直升機飛入台東南空域。

台海軍司令部通報，周一至周二（10日）分別於新北林口寶斗厝海岸，以及淡水河口兩岸八里挖子尾、沙崙海灘，由海軍151艦隊實施兩棲登陸，AAV7兩棲突擊車將探測路徑，測量新北「紅色沙灘」相關水文參數、登陸路徑，規劃反制部署。其中位於淡水的沙崙海灘從未實施過兩棲登陸預習，這次將是首度實施。

遼寧省葫蘆島海事局周一發布航警，當日清晨5時至下午4時在渤海北部舉行軍演。浙江海事局同日另發布航警，在清晨6時至下午6時在東海北部進行軍事演習實彈射擊。另外，解放軍東部戰區空軍某場站近日聯合地方民兵力量，組織機場搶修搶建演練，全面檢驗軍地力量遂行聯合應急保障任務的能力。