清查對幼童不當用藥　4醫生遭罰款停業

陳其邁指出，一般人不該隨便拿得到苯巴比妥。（中時電子報圖片）

台灣新北市幼兒園餵藥案，學童體內驗出名為苯巴比妥的鎮靜劑及安眠藥成分，引發各界關注。高雄市政府啟動聯合稽查，清查全市2,702間醫院、診所和藥局。市衞生局周一（19日）公布結果，發現145間持有管制藥品苯巴比妥，其中查獲4名醫生不當用藥，已依情節輕重裁定停業1到6個月，並科罰鍰11萬到33萬元新台幣（約2.8萬至8.4萬港元）。

高雄市衞生局本月8日前往市內多間醫院、診所和藥局，稽查苯巴比妥用藥是否違法，發現有4名醫生在感冒藥上使用苯巴比妥，最小有2歲以下孩童使用。根據苯巴比妥用藥臨床指引及兒科專家審議，包括感冒與其他急性呼吸道感染，不應使用苯巴比妥，上述醫生涉嫌違反《醫師法》及《管制藥品管理條例》。

當局指出，相關法規並沒要求公布診所名單，初步了解4間診所不當使用苯巴比妥至少半年以上，患者人數仍在比對，被罰最重的一間診所已涉及20名患兒。高雄市長陳其邁指出，一般人不該隨便拿得到苯巴比妥，市政府清查方案主要是釐清醫療常規，了解是否有不當使用，後續會請專科醫學會、醫師公會進一步宣導、落實正確用藥。