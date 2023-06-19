5年前穿越南沙群島　新西蘭護衞艦與華艦機對峙

新西蘭傳媒周日（18日）報道，海軍導彈護衞艦特馬納號（HMNZS Te Mana）於2018年穿越南海南沙群島期間，曾與中國海軍兩艘護衞艦、一架直升機、一艘中國海警巡邏船及3艘海上民兵船隻對峙，雙方最近距離僅463米。中國外交部及駐威靈頓大使館，拒絕評論報道。

報道引述一份報告指，特馬納號於2018年9月21至23日通過南沙群島期間，以甚高頻無線電表明身份、舷號及通行意圖。中國海軍導彈護衞艦衡水號及黃岡號，連同直升機、海警船及海上民兵船隻，一度與特馬納號對峙。新西蘭國防參謀長伍茲表示，特馬納號當時展開為期5個月的部署，取道南沙群島前往越南胡志明市。他稱特馬納號航行符合《國際海洋法》，以專業態度通訊並遵循《海上意外相遇規則》。

伍茲指出，新西蘭國防軍船隻數十年來經常通過南海，因為它是一條主要全球航線，亦是新西蘭在東南亞支持地區合作夥伴的關鍵途徑。他又指，過航南海表明新西蘭對地區的持續興趣和承諾，並強調特馬納號與華艦通訊交流是例行公事，但消息人士質疑新西蘭企圖淡化事件。新西蘭國防部長利特爾認為，事件沒有涉及不專業行為，並指中方顯然認為有權在區內做想做的事情，並質疑其他人的行為。