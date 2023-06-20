布林肯離開北京　華向美闡述六大要點

美國國務卿布林肯周一（19日）晚上離開北京結束兩天的訪華行程，中國外交部美大司司長楊濤表示，中國國家主席習近平主席禮節性會見布林肯，高屋建瓴闡明對穩定發展中美關係的原則立場，並提出戰略性、指導性意見。他形容中美雙方會見會談是坦誠、深入、建設性，中方向美方在重點闡述六大要點。

楊濤表示，中方首先講清當前中美關係困局的癥結所在，美國抱持錯誤的對華認知，制定錯誤的對華政策，是兩國關係陷入低谷的根源。二是指出中美關係歷經波折，美國有必要深刻反思，應該秉持客觀理性的對華認知，並冷靜、專業、理性處理意外偶發事件，共同管控分歧，避免戰略意外。三是提出穩定中美關係的方向和路徑，指根本遵循中方提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則，這也應該是雙方共同堅持的精神、共同守住的底線、共同追求的目標。

中方也闡釋中國發展振興的歷史邏輯和必然趨勢，敦促美國不要拿國強必霸的模板鏡像中國，不要用西方傳統大國走過的軌迹誤判中國。此外，中方重申在核心利益和重大關切上的底線紅線，在台灣、民主人權、道路制度、科技打壓等問題上闡明嚴正立場，提出明確要求，台灣問題是中美關係最重大的問題、最突出的風險。最後，中美雙方達成一些積極共識和成果，其中最重要的是同意落實兩國元首去年在印尼峇里島會晤時確定的共識，回到會晤確定的議程。