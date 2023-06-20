秦剛：中國發展對德是機遇而非挑戰　反對脫鈎斷鏈

正於德國訪問的中國國務院總理李強，周二（20日）將與德國總理朔爾茨共同主持第七輪中德政府磋商。中國國務委員兼外長秦剛周一（19日）晚上與德國外長貝爾伯克通電話時說，相信在雙方共同努力下，會談將取得圓滿成功。秦剛亦指出，中國的發展對德國是機遇而不是挑戰，更不是威脅，中德之間要合作而不是對抗。中方願同德方秉持相互尊重、求同存異、交流互鑑、合作共贏原則，推動雙邊關係健康穩定發展，攜手支持經濟全球化，反對脫鈎斷鏈，共同踐行真正的多邊主義，維護地區和世界和平與穩定。

秦剛又表示，兩國外交部將繼續發揮雙邊關係總協調作用，深化各層級交流對話，加強在國際和地區事務上溝通協調，合作應對氣候變化等全球性挑戰。而貝爾伯克則表示，德方願同中方共同努力，推動李強此次訪問和政府磋商取得積極成果。德方堅持一個中國政策，願同中方密切各層級交往互訪，深入溝通，增進了解，加強在經貿、應對氣候變化、綠色發展、人文等領域合作。另一方面，秦剛與貝爾伯克亦就烏克蘭危機交換看法，同意繼續保持溝通。