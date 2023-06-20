單位疑遭鄰居封門打通霸佔　業主提告仍未解決

遼寧省朝陽市喀左縣一名于姓女子近日發文稱，「房子兩年沒住，門被鄰居堵死了」，而對方大門前掛有「光榮之家」的牌匾，同時印有「遼寧省人民政府 退役軍人事務部監製」的字樣。喀左縣委宣傳部周一（19日）通報，得悉消息後成立專門的調查組，全面調查取證，維護業主合法權益。

于女周日（18日）在網上爆料，指其購買的單位兩年沒住被鄰居用衣櫃封死，懷疑對方已打通使用。于女隨後拿出房產證，證明此單位屬於自己。她又發布報案時的錄音，警員表示該單位涉嫌「一房二賣」，建議她走司法途徑處理。警方指出，由於開發商拖欠鄰居錢款，故此抵押于女房屋予對方。屬地派出所工作人員亦表示，此案屬於三方的矛盾，具體情況仍在調查。

關於該單位的產權，于女周一回應稱，多年前就曾打過官司，法院判決房子歸屬自己。于女2018年曾將朝陽九鳳房地產開發有限公司和鄰居告上法庭，法院認為于女與涉事公司的房屋買賣合約有效，而房屋的權屬爭議，鄰居若認為自己的權益受到侵害，可向相關公司另行主張權利。于女在上一次訴訟中花費了大量金錢和精力，她希望房屋可恢復原樣歸還自己，或者由鄰居將其買下。