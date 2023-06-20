今年或成史上最熱 華北地區明再現高溫

由中國科學院主管的《中國科學報》周一（19日）報道，內地多地近日出現持續高溫天氣，科學家表示，隨着世界海洋溫度飆升和太平洋厄爾尼諾現象到來，今年或成為有紀錄以來最熱的一年，地球正走向「未知領域」。

內地北方今年以來最強高溫天氣過程，本月中進入鼎盛時段。河北省成為全國最熱的地方，氣溫榜前10位一度被河北城市包攬，當中石家莊市成為今年首個衝上40℃的省會城市，張家口赤城、承德豐寧等地均刷新6月歷史同期最高氣溫紀錄。華北地區周三（21日）高溫將捲土重來，華北東部、黃淮大部等地將再度出現35至37℃高溫天氣，局部地區氣溫甚至達40℃。

中國氣象局此前表示，厄爾尼諾現象正逐漸呈現，預測其出現時間比預想提前1至2個月，推高全球變暖幅度，很可能帶來全球變暖新高峰。此前全球有紀錄以來最熱的一年是2016年，負責監測地球氣候變化的哥白尼計劃顯示今年氣溫可能接近2016年。本月9日的全球平均氣溫為16.7℃，僅比2016年8月13日有紀錄以來的最高氣溫低0.1℃。

科學家警告，由於世界各地一系列的海洋熱浪，令海面溫度一直處於歷史新高。本月11日，北大西洋的溫度達到最高點的22.7℃，比2010年6月的最高紀錄還要高0.5℃。哥白尼計劃成員伯吉斯（Samantha Burgess）表示，人類歷史上從未有過如此「溫暖」的海洋，而且空氣溫度也即將打破紀錄，「我們正處於未知領域」。