婦人到派出所投案後猝死　女兒質疑暴力審訊

湖南張家界慈利縣一名女子近日爆料稱，她的母親到派出所配合調查後猝死，送院搶救不治身亡。女子發現母親身上有傷痕，質疑在派出所接受詢問時遭警員暴力審訊。慈利縣聯合調查組周二（20日）通報，子女的母親趙某香因涉嫌容留、介紹賣淫犯罪，主動到派出所投案，等候訊問時猝死，後續調查及善後工作正在進行。

趙某香上周三（14日）上午主動到慈利縣公安局觀音橋派出所接受詢問，其女兒當日下午即收到警方電話，通知她趕往當地一間醫院。女兒到場時發現母親已無生命迹象，無法從對方口中得悉在派出所的情況。她對其母在派出所接受詢問的過程表示質疑，警方事後無法提供錄音或影片等資料，並將死者遺體運至殯儀館，不許家屬認領。

殯儀館稱，因涉及案件，死者家屬須在警方陪同下才能查看遺體。慈利縣聯合調查組周二通報，趙某香在等候訊問期間上廁所途中突然倒地，民警隨即聯繫醫院，經搶救無效死亡，醫院診斷為惡性心率失常導致心源性猝死。多部門事後組成聯合調查組，強調若發現相關人員存在違紀違法行為，將依紀依法嚴肅處理。