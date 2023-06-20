深中通道東人工島主體結構　完成施工

廣東交通集團周二（20日）發布消息，隨着主線隧道最後一段頂板混凝土完成澆築，國家重大工程深中通道的東人工島主體結構施工當日全面完成，標誌國內首個高速公路水下互通立交主體正式成形。

報道指，深中通道是世界級「橋、島、隧、水下互通」跨海集群工程，粵港澳大灣區「A」字形交通主骨架最關鍵一環。2017年12月21日開工建設的東人工島是該項目深圳端門戶工程，位於深圳寶安機場南側，東連在建廣深沿江高速深圳段側接線工程，西接項目海底隧道，全島陸域面積34.38萬平方米。經過2,000多天，這座「一體兩翼」的「T形」人工島終於完工。

深中通道管理中心島隧工程部部長張長亮指出，築島施工對沿江高速橋墩產生的位移和沉降不得超過5毫米，控制指標要求極嚴格。深中通道土建工程收官戰已進入最後階段，東人工島將全面轉入島上房建、機電、管溝、綠化等工程建設；西人工島主體結構完成施工，正進行島上房建及附屬工程施工；海底隧道、橋樑工程均已合龍，正推進沉管隧道內的管溝附屬、路面、機電交安等工程建設，爭取在2024年通車。