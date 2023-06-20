華謹慎處理對美關係　晤布林肯見細節

身為2018年以來首位訪問中國的美國國務卿，布林肯今次訪華之行備受國際社會關注，大至雙方會談內容、小至行程安排細節都成為外界的目光。

布林肯周日（18日）乘坐專機抵達北京時，現場不見紅地氈迎接，隨即引起部分人關注中方是否冷淡對待布林肯這位美方最高級外交人員。不過，除了2012年訪華的時任美國國務卿希拉妮外，之後擔任國務卿的克里、蒂勒森、蓬佩奧到訪北京，停機坪都沒有鋪設紅地氈。分析指中方不以紅地氈歡迎布林肯，以免美方乘機顯示其優越性。

相比現場沒有鋪設紅地氈，布林肯抵埗後在機場踩踏地面劃設「紅線」的畫面，更引起輿論熱烈的討論。雖然該條「紅線」與布林肯訪華無關，但正值中美關係被中方形容陷入1979年建交以來的最低谷，他這一腳在外界眼中仍然有象徵性的意義。

中國領導人周一在北京人民大會堂接見布林肯時坐在中央的主席位，布林肯與其他中美兩國官員坐在左右兩排。這個座位安排有別於希拉妮、克里、蒂勒森、蓬佩奧訪華時，與中方領導人對等而坐，外界認為這某程度上反映中美關係目前的狀況。

美國傳媒引述知情中國官員指，中方特別安排領導人與布林肯會面前，上周五（16日）先與美國蓋茨‧梅林達基金聯席主席蓋茨會面，確保今年與美國人的首度公開會面，是比布林肯更友好的人士，而且二人會面時亦是對等而坐。此外，中方領導人接見訪華的美國國務卿屬於一貫做法，但今次與布林肯的會面在會前45分鐘才得到確認。