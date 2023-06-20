南漳-遠安動物群　早三疊世牙形化石出土

湖北省地質局吳奎研究團隊周一（19日）公布，該團隊歷時5年多，在湖北遠安海生爬行動物化石層發現一類牙形動物化石，研究後確認是「南漳—遠安動物群」早三疊世牙形動物化石組合，是國內首次發現該類早三疊世牙形化石。研究成果已在地學領域重要國際期刊正式發表。

湖北省地質局研究人員吳奎及其團隊2017年扎根湖北的南漳、遠安一帶，對南漳—遠安動物群骨幹剖面整個含化石地層進行樣本採集和處理，至今年1月在位於遠安縣境內的南漳—遠安動物群化石賦存層位之下獲得大量有用的標本材料。經研究，其結果不僅證實今次發現的牙形動物群生活於早三疊世最晚期，而且表明南漳—遠安動物群非常特殊，與安徽巢湖動物群、北美巴厘動物群、歐洲斯瓦巴爾動物群有顯著差別。

早三疊世是三疊紀三個世之首，距今約2.5億年。南漳—遠安動物群是已知地球最早出現的海生爬行動物群落之一，包含極為特殊的湖北鱷類，以及魚龍類、鰭龍類、龍龜類基幹分子，是全球最早一批陸生動物下海的實證之一，但與該動物群伴生的小型生物化石卻一直鮮有發現。