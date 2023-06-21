5億新台幣身家高中生墮斃案　閃婚夫涉殺人罪不起訴

台灣台中市賴姓男高中生剛繼承父親5億元新台幣（約1.3億港元）財產，便在5月初與夏姓地政士助理登記結婚，兩小時後墮樓身亡，案件轟動當地。案經追查一個多月後，周三（21日）宣布偵結，檢方決定不依殺人罪起訴夏男，但依涉嫌偽造文書起訴他，而夏男的父親同樣不被起訴殺人罪。

檢警經調查，在賴男墮樓處陽台欄杆外側檢出其DNA，並取得鄰居證詞稱事發前並未聽到爭吵，加上在事發大樓屋簷上發現刮痕等，判定賴男並非遭到他殺。法醫為賴男進行酒精、葡萄催芽劑、氰化物等2,551種物質鑑定，認定沒有他墮樓前遭施打或服用毒藥物的證據。而夏男身體未發現可疑傷痕或痕迹，其所穿衣物經多波域光源檢視無可疑迹證及血漬反應，賴男雙手亦未見明顯的防禦抵抗傷，或身上有外力侵犯、傷害甚至壓迫勒頸的痕迹。

針對死者家屬及外界於本案偵辦期間所提查證方向，台中地檢署指出，賴男墮樓倒臥處的草皮早已呈枯黃狀態，並非因他嘔吐毒藥物所致。賴男右手針孔及頸部傷痕，應為送醫救治時，施打針劑、套用護頸所致。死者體內並無酒精反應，更無可能因酒精而致昏迷的情況，檢方亦查無死者自其他樓層墮下的可能。對於外界質疑死者出血量少，法醫研究所法醫在偵查中到庭證述，死者出血量雖只有800cc，但仍會死亡。夏男變裝攜帶證物離開現場等說法，檢方認為屬誤載，而他拒絕測謊，檢察官也無法責令強行執行。

雖然夏男躲過殺人重罪追訴，但專案小組發現他當時為了與賴男登記結婚，先找大樓清潔女工協助不成，竟隨機拜託路人當結婚證人，加上夏男跟賴男幾乎沒互動，更遑論有熱戀照或親密對話，故認定二人是假結婚，並無同性結婚真意。檢方依使公務員登載不實的偽造文書罪起訴夏男，一旦罪成，夏男恐無法繼承5億元新台幣遺產。