橡膠林發現無名屍　證為19年前在逃貪污犯

海南省澄邁縣福山鎮一處橡膠林內早前發現一具屍骸，由於死亡時間跨度長，屍骸已呈白骨化，現場無打鬥痕迹，也未發現死者身份證明物品。經警方抽絲剝繭分析追查後，結果發現死者為19年前遼寧一名貪污案通緝犯。

澄邁縣公安局今年4月5日根據民眾舉報，在福山鎮某橡膠林內一輛破舊電動三輪車上發現該具無名屍。經現場勘查分析，確定死者為年約50歲的男性。澄邁縣警方結合驗屍結果和現場情況判斷，死者為突發疾病死亡，初步排除他殺的可能性。警方透過走訪調查，並翻看網上閉路電視監控畫面，查出一名中年男子曾駕駛案中發現的電動三輪車在澄邁縣大豐鎮長期出沒。警方根據該男子的相片於大豐鎮排查，發現他自稱「王玉」，遼寧人，長期在澄邁老城、大豐等地打工獨居，但目前已失聯且無家屬聯繫方式。

警方查詢「王玉」的戶籍訊息發現無此人，於是將他的照片進行訊息比對，竟發現他與遼寧鐵嶺籍貪污受賄在逃疑犯王某祥高度相似。澄邁縣警方迅速與鐵嶺警方聯繫，通過親屬辨認及DNA鑑定，最終成功確定無名屍「王玉」的真實身份就是2004年因涉嫌貪污受賄被網上通緝的王某祥。至此，塵封多年懸而未破的積案就此告破。