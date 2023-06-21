內地端午假鐵路運輸今啟動　料發送7,100萬人次

內地周四（22日）至周六（24日）為端午假期，中國國家鐵路集團有限公司（下稱國鐵集團）周三（21日）起一連5日啟動小長假運輸安排，期間全國鐵路預計發送旅客7,100萬人次，日均發送旅客1,420萬人次，預計周四為客流最高峰日，發送旅客約1,600萬人次。

國鐵集團運輸部負責人介紹，今年端午小長假運輸聚焦群眾出行和重點物資運輸需求，統籌客貨運力資源，精準制訂列車開行方案。鐵路部門將增開夜間高鐵和臥鋪列車，當中包括在上海至鄭州、上海至南昌、杭州至鄭州、杭州至福州等熱門區間安排開行夜間高鐵列車108列。國鐵集團另將靈活增開短途旅客列車，以滿足節日探親、出遊、龍舟賽事等短途出行需求。

針對近日華北、黃淮等地區高溫天氣帶來的電煤需求上升，鐵路部門將持續加強電煤保供組織，進一步提升電煤運輸能力，確保全國鐵路直供電廠存煤量穩定，為各地迎峰度夏提供充足運力保障。同時，鐵路部門將持續提升客貨服務品質，組織重點站車窗口單位，增加節日期間客運服務力量。