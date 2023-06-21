中日韓166件書法篆刻作品　致敬王羲之

今年是東晉書法家「書聖」王羲之撰寫《蘭亭集序》1,670周年，浙江紹興蘭亭書法博物館周二（20日）舉行中日韓名家書法篆刻邀請展，展出中日韓三國書法篆刻名家的166件作品，均聚焦王羲之或蘭亭主題。

公元353年，王羲之在紹興蘭亭妙筆寫就「天下第一行書」《蘭亭集序》，紹興市因此成為享譽中外的書法之鄉，更有東亞文化之都的美譽。今次展覽共徵集102件書法作品、64件篆刻作品，尤其是篆刻作品，將《蘭亭集序》324個字分句篆刻。有份參展的西泠印社天津印社副社長石雙樑表示，展覽將書法與篆刻融為一體，特別是圍繞《蘭亭集序》，中日韓多名篆刻家創作了主題鮮明、不同風格的作品，各美其美，展現博大精深的中華文明和美美與共的東方文明。

蘭亭書會首爾研究院院長李鍾宣表示，王羲之的書法造詣備受認可，對於東方書法家而言，是令人敬仰的書聖，臨摹《蘭亭集序》更是書法愛好者的必經之路，今次展覽讓三國書法家相聚蘭亭，共享漢字藝術，意義深遠，希望以此進一步推動東亞文明交流互鑑。日本篆刻家協會則在賀信中指出，本次邀請展一定能加深日中兩國民間在書法篆刻藝術上的交流合作，推動雙方學術進步。