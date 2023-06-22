涉騙201億新台幣　台上市公司前董事長曼谷落網

台灣上市公司康友製藥控股有限公司（下稱康友製藥）前董事長黃文烈，涉嫌以不實財報誘騙投資大眾201億多元新台幣（約51.7億港元），於2020年潛逃出境，上月遭泰國警方逮捕。台灣與泰國協調後，周三（21日）下午將黃文烈自泰國曼谷押解返台，解送台北地方法院歸案。

調查局指出，黃文烈自2014至2020年間長期藉由美化、虛構財務報告，向銀行騙取貸款來發放高額現金股利以吸引市場投資。黃又於2018年9月間陸續出脫持股，並提供資金透過友人金融帳戶，以多層轉帳、匯款方式將款項存入他人之證券交割帳戶，與前揭知情之帳戶持有者進行相對買賣康友公司股票，造成股價活絡表象，涉嫌違反證券交易法、銀行法等罪責。

調查局表示，黃文烈於2020年7月21日潛逃出境，台北地檢署於同年8月20日發布通緝，並於去年2月23日偵結起訴黃文烈，台北地院亦於同年12月25日對黃文烈發布通緝。調查局基於執法合作通報泰國移民局，成功在上月24日於曼谷逮捕黃文烈，並於周三下午與刑事局共同將黃文烈押抵桃園國際機場，現場依法扣押黃文烈持有的護照、平板電腦、手機及100萬元泰銖（約22.4萬港元）等物品。