內地端午假料有1億人次出遊　消費370億人民幣

內地端午小長假周四（22日）開始，中國旅遊研究院院長戴斌預測，今年端午假會有1億人次出遊、370億元人民幣（約403億港元）的旅遊消費，意味出遊人數同比有望增加30%、旅遊消費有望增加43%。內媒引述旅遊預訂平台去哪兒發布的報告指，搜索量和提前預訂量顯示，端午將延續五一勢頭，或成為近5年「最火」端午。

內地端午的機票火車票預訂，早在本月初開始進入高峰期，多個旅遊預訂平台顯示，本月8日端午小長假火車票開售首日，上海-杭州、上海-青島、北京-鄭州、深圳-長沙等多條熱門線路車票售罄，進入候補狀態。在本月初，端午假期首日及前一日的火車票預訂量比去年增逾30倍，機票預訂量也增長逾7倍，租車預訂量增長近4倍。另數據顯示，端午假期中長線遊的預訂高峰期比去年提前近10天，不少旅遊產品比五一更便宜。

住宿方面，華住集團的數據顯示，截至周一（19日）旗下酒店未來兩周的預訂率環比平均增長50%，度假型酒店以及旅遊景點附近門店的表現更佳。北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州等周邊遊熱門城市民宿平均熱度近一周上漲80%，京郊民宿熱度漲幅高達130%。旅遊預訂平台途牛數據顯示，因應中、高考進入尾聲，親子遊、畢業遊需求加速釋放，成為端午出遊的主要客流之一，出遊人次佔比接近47%，其中學齡前兒童的親子家庭、高考生和大學生佔比較高。