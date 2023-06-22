內地去年破3.5萬宗毒品案　涉毒犯罪近10年最低

內地公安過往舉辦機關集中銷毀毒品的活動。

內地公安部周三（21日）召開新聞發布會稱，去年全國破獲3.5萬宗毒品犯罪案件，抓獲5.3萬名犯罪疑犯，繳獲21.9噸各類毒品，查處吸毒人員19.7萬人次，毒品違法犯罪活動下降至近10年來的最低點。

國家禁毒辦常務副主任、公安部禁毒局局長魏曉軍在會上表示，2013至去年間全國共破獲107萬宗毒品犯罪案件，抓獲128萬名毒品犯罪疑犯，繳獲651.9噸毒品。全國破獲毒品犯罪案件已從2015年最高峰時期的16萬多宗大幅回落，過去10年全國共查獲吸毒者679萬人次，決定強制隔離戒毒243.3萬人次，責令社區戒毒社區康復217.4萬人次。去年，全國新發現7.1萬名吸毒者，較最高峰時期下降86.6%。全國現有112.4萬名吸毒人員，亦較最高峰時期下降56%。

魏曉軍指出，目前內地列管易製毒化學品達到38種，超過聯合國管制品種14種。10年來，內地新增列管58種新型毒品，創新整類列管芬太尼類、合成大麻素類物質，有效防控化解新型毒品蔓延風險。此外，內地積極推進國際和區域毒品共治，已與30多個國家或國家聯盟簽訂50項政府或部門間禁毒合作文件，設立13個禁毒邊境聯絡官辦公室，聯合破獲800多宗跨國跨境毒品大案。