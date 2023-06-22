健美比賽女參賽者疑不滿評分　向裁判擲鞋

江蘇省近日舉辦一場健美健身比賽，有女參賽者疑不滿評分，竟在台上脫下高跟鞋擲向裁判席，隨即被工作人員拉走。比賽主辦單位工作人員事後表示，參賽者如果對裁判評分有異議，可以通過正常途徑向大賽仲裁委員會申請仲裁。

網民爆料，事件發生於周日（18日）舉行的2023年江蘇省健美健身錦標賽上，6名女參賽者正在台上展示形體，其中一人突然脫下高跟鞋擲向台下的裁判。自稱是有份參加本次比賽的王女士（化名）稱，擲鞋的小陽（化名）當日上午參加比堅尼項目沒有進決賽（前6名），認為是裁判誤判並提出申訴，卻未獲答覆。同日下午參加健身展示時，小陽就擲鞋了。王女士表示，如果申訴需交1,000元人民幣（約1,100港元），但她不知道小陽有沒有交錢申訴。

賽事在上周五至周一（16至19日）在連雲港市舉行，由江蘇省社會體育管理中心、江蘇省健身健美運動協會、連雲港市體育局共同主辦，連雲港市健身健美運動協會承辦。賽事設有共7個男女項目24個組別，200多名參賽者角逐。江蘇省社會體育管理中心負責該賽事的工作人員稱，小陽擲鞋的舉動既擾亂賽場秩序，也違背體育精神，對裁判評分不滿意可以申訴，而她沒有。工作人員又稱，查看過評分表，認為裁判組的評分沒有問題，小陽對比賽結果不滿意，「是她對自己太自信」。