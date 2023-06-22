將初生嬰大腿掰至骨折　醫生被停職

天津市一名張姓女子近日在社交網發文稱，她今年4月9日在武清區中醫醫院剖腹產子時，醫生把孩子大腿掰至骨折，卻不告知家屬。直至第二天發現孩子右腿粗腫，到天津市兒童醫院檢查，確診為右側股骨骨折。醫院則表示，涉事醫生已停職。

張女稱，孩子出生後護士給其洗澡，孩子一直哭。家人之後抱着出生僅兩天的孩子奔波於天津、北京多家醫院治療，期間孩子背部以下需以支架固定，沒法抱起來餵奶和「掃風」，導致嚴重腸脹氣。目前孩子的治療費和交通費已花近8萬元（人民幣，下同，約8.8萬港元），之後還要定期覆診。張女稱，院方應報銷給孩子看病的醫療費、車費、住院費，以及孩子1歲之前的剩餘治療費、營養費、護理費、護工費、家屬精神損失費等，共計約62萬元（約68萬港元）。孩子會走路後還會就腿部恢復情況做檢查和鑑定，如果到時候有殘疾或沒恢復好，醫院需繼續負責。

對於張女反映的情況，武清區中醫醫院醫務科張姓男主管表示，目前院方正與家屬協商解決，院方已給對方賠禮道歉，至於事故具體原因是疏忽還是技術水平的問題，目前沒法答覆。他指出，醫院願給張女10萬元（約11萬港元）補償，至於她要求賠償的金額已超出醫院上限。目前患者和院方已提供相關材料，給醫療糾紛人民調解委員會評估調解。