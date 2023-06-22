奶粉罐藏逾24公斤毒品入境　男子判死刑

海關關員在陳某某的行李中發現大量奶粉罐及毒品。

內地一名男子移居巴西後染上毒癮，期間結識的販毒集團人員讓他運毒到廣東深圳。他2019年乘國際航班抵達北京首都國際機場，被查出用奶粉罐掩飾，非法攜帶逾24公斤可卡因入境。內媒周四（22日）報道，北京市第四中級人民法院審理認為，其行為構成走私毒品罪，鑑於毒品數量大，最終判處他死刑。

被告陳某某1998年移居巴西，時常吸食K仔、搖頭丸、海洛英等毒品，並多次向他人販毒。他2019年為了賺取報酬，為當地販毒集團運毒赴華，入境北京時選走無申報通道，未向海關申報任何物品，擬轉機赴深圳。海關關員機檢時，發現其行李箱有30個奶粉罐，內藏大量可卡因，可卡因含量從57.5%到59.4%不等。陳某某被當場抓獲，毒品全部收繳。

訊問中，陳某某表示知道走私毒品後果，對犯罪事實供認不諱，請求從輕處理。北京四中院審理認為，陳某某到案後雖如實供述其主要犯罪事實，表示認罪認罰，但鑑於其走私毒品數量大，毒品含量高，社會危害性大，罪行極其嚴重，法院不予從輕處罰，最終走私毒品罪成，判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。陳某某認罪服判，未提起上訴。四中院報請北京高院覆核，最高法核准後，陳某某被執行死刑。