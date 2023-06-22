燒烤店多用液化氣爐　內媒與疑店員處理犯錯

寧夏銀川燒烤店操作間液化石油氣洩漏引發爆炸，傷亡慘重。內媒周四（22日）訪問當地市民得知，涉事富洋燒烤在當地是比較大的連鎖品牌，所在街道亦是有名的燒烤一條街，近年使用液化氣爐燒烤的店家不少。內媒指出，店員發現疑似洩漏後，處理過程疑犯了至少兩個錯誤，是否具有更換閥門的資格，也是可能導致事故的因素。

報道指，液化氣罐屬於特種設備，雖然鋼瓶擁有一定抗壓能力，但內部液化氣壓力很大，操作不當可致安全隱患。當液化氣罐洩漏氣體在一定空間內達到一定濃度時，遇到明火就會立即爆炸。外界質疑，燒烤店員工約一小時前已知燃氣洩漏，卻不通知客人離開。業內人士指出，液化氣罐一旦發生洩漏，首先應立即疏散人員，有條件情況下打開窗戶通風，並立即在安全、空曠場地報警，由專業人員處理。

對於燒烤店員工是否可自行更換氣罐閥門，有專業人員提出，員工是否在安全情況下操作更換液化氣罐閥門，是否具有更換閥門的資格，也是可能導致事故的因素。有網民發現，一些餐飲商舖液化氣罐發生爆炸的事故中，其整體結構通常與住宅樓裙樓等相連。像今次事故一樣，食店一樓出事很多時會立即波及二樓，如二樓沒有外窗或出口被封堵，未能及時疏散，便容易導致傷亡。