內地氣體洩漏爆炸頻生　十堰市場慘劇逾160人死傷

內地民居及商店近年屢次發生氣體洩漏導致爆炸起火事故，造成嚴重人命傷亡。其中最嚴重一次為2021年6月湖北省十堰市集貿市場天然氣爆炸事故，造成超過160人死傷。以下為部分近年發生涉及人命傷亡的燃氣爆炸事故。

2023年6月14日 - 內蒙古赤峰市松山區玉龍街道長安小區一間店舖發生燃氣洩漏閃爆事故，造成2人死亡、4人受傷。

2023年6月5日 – 廣東汕頭市金平區龍眼南路一間餐飲店發生煤氣瓶閃爆事故，附近多間商舖受損，造成1人死亡、6人受傷。

2022年9月28日 - 吉林省長春市高新區一餐廳發生嚴重爆炸燃燒事故，造成17人死亡、3人受傷。調查初步認定，事故為瓶裝液化石油氣罐洩漏引發爆炸燃燒所致。

2022年6月21日 - 山東省泰安市一門面房因液化氣罐洩漏引發爆炸事故，造成13人受傷。其中3人因受傷嚴重、傷勢惡化，經搶救無效死亡。

2022年1月7日 – 重慶市武隆區有街道辦事處的食堂疑因燃氣洩漏，發生爆炸後垮塌，造成16人死亡、10人受傷。

2021年9月10日，遼寧省大連市普蘭店區有民居因石油氣罐洩漏，遇點火源產生爆炸，造成8死5傷。

2021年6月13日 - 湖北省十堰市張灣區艷湖社區集貿市場發生天然氣爆炸事故，造成26死、138傷慘劇。事故直接原因是天然氣鋼管嚴重銹蝕破裂，洩漏的天然氣遇上餐飲商戶排油煙管道火花發生爆炸。

2021年2月23日 - 北京市西城區西絨線胡同1號一餐廳發生液化石油氣爆炸事故，造成1人死亡、6人受傷。事發時，液化石油氣配送人員在更換液化石油氣氣瓶後，發現瓶閥上部洩漏，在現場違規拆卸瓶閥，導致液化石油氣快速洩漏並與空氣混合，遇電氣火花發生爆炸。