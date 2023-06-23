職校女生遭室友欺凌萌自殺傾向　警方調查

山西藝術職業學院附屬中等藝術學校近日傳出，有女學生經常遭室友欺凌。受害女生的嬸嬸稱，姪女被室友強迫買煙取速遞，動作慢了就會受到欺負辱罵。目前，女生的精神受到嚴重刺激，有自殺傾向，無法上學，已住院治療。她的母親情緒也很崩潰。太原市公安局杏花嶺區分局周四（22日）通報，受害女生的3名同學已到案受查，案件正進一步辦理中，受害女生目前在醫院全面檢查治療並接受傷勢鑑定。

有自稱是女學生姊姊的人日前在社交網發文稱，妹妹在校的兩年間無數次遭同學室友毆打辱罵，恐嚇勒索。另有網傳相關錄音聽到不停擊打的聲音，一把女聲在吼叫，另一把女聲在旁邊勸說「你別打她」，打人的女聲回應「她早就是你養的一條好狗了」，又有人說「我剛踢她」，之後旁邊響起笑聲。

學校周一（19日）通報，上周四（15日）晚上9時，該校舞蹈班主任在夜間巡查工作中，發現4名學生發生衝突。班主任匯報後學校立即着手調查處理，期間網上出現有關該校一名女學生遭3名室友欺負的錄音。通報指出，公安機關已介入調查取證，學校正積極配合。待公安機關查明後，學校將對涉事學生和相關責任人依法依規嚴肅處理。校方亦將進一步加強全校學生思想政治教育，加大學生管理和關心關愛力度，共同維護和諧的校園環境。