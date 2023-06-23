中國天眼發現　軌道周期最短脈衝星雙星系統

內媒周四（22日）報道，科學家利用位於貴州省的全球最大單口徑球面射電望遠鏡「中國天眼」（FAST），發現一個軌道周期僅為53分鐘的脈衝星雙星系統，是目前發現中軌道周期最短，相關研究成果周三（21日）在國際學術期刊《自然》在線發表。

該研究由中國科學院國家天文台科研團隊與國內外合作者完成，今次發現從觀測上證實蜘蛛類脈衝星從「紅背」向「黑寡婦」系統演化的理論。FAST運行和發展中心常務副主任、總工程師姜鵬解釋，脈衝星「吞食」身旁恆星物質的行為類似雌蜘蛛吞食雄蜘蛛供養自身，故以上述蜘蛛命名。他指出，此前天文學界分別探測到處於「紅背」與「黑寡婦」狀態的脈衝星雙星系統，但從未發現這兩者演化的中間狀態。

今次發現名為PSR J1953+1844（M71E）的脈衝星雙星系統，是迄今繞轉速度最快的蜘蛛類脈衝星系統，經長期觀測被確定為處於「紅背」到「黑寡婦」系統演化的中間狀態。國家天文台研究員韓金林直言，處於演化中間狀態的脈衝星軌道周期非常短，兩顆星距離非常近，對觀測構成極大挑戰。