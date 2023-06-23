訪法會晤歐洲理事會主席　李強稱中歐應增強互信

正訪問法國的中國國務院總理李強周四（22日）在巴黎會見歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾，李強希望歐方客觀理性看待對華合作，同中方共同維護中歐務實合作的良好局面。中方願同歐方共同努力，增強中歐經貿關係的可靠性、穩定性，更好實現互利共贏。

李強表示，中方願同歐方一道，辦好新一次中歐領導人會晤，加強綠色、經貿、數字等領域合作，為中歐關係發展打開新空間。中國發展給世界帶來的是機遇而不是風險，給全球產業鏈供應鏈帶來的是穩定而不是衝擊，中歐沒有根本利益衝突，雙方都從彼此發展中受益，都堅持戰略自主和多邊主義，在應對氣候變化等全球性議題上有廣泛共識。他指出，中歐應增強互信，通過成功合作化解疑慮，這有利於中歐共同發展、攜手應對全球性挑戰、構建多極化世界，符合雙方根本利益。

查爾斯‧米歇爾指，歐盟堅持一中政策，願同中方加強溝通交流，發展多層面合作關係，推動歐中關係鞏固和加強，共同解決氣候、衞生健康等領域的全球性問題，構建開放、多極化的世界。中國的發展有利於歐盟和世界，歐盟無意阻遏中國發展，反對「新冷戰」和「選邊站」，希望新一次歐中領導人會晤取得積極成果。雙方還就烏克蘭危機交換了意見。