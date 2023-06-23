疑遭老師竊用畢業作品　大學生跳樓輕生亡

河北省石家莊市的河北科技大學一名4年級學生，上周五（16日）凌晨疑因畢業論文及設計作品被老師利益輸送竊用，求助無門，最後跳樓身亡。家屬事後發文，實名舉報一名老師是肇事者，並指控校方推卸責任。校方周四（22日）交代事件，表示上述情況不曾發生，並指是學生自行放棄畢業設計。

輕生事件發生後，有人周二（20日）舉橫幅和死去學生的照片，到學校門口抗議，指控「學術不端老師弄虛作假逼死學生」，有家屬跪在地上痛哭。隨後網上一名自稱死者母親、名叫段秀雲的女子發文，指孩子即將畢業，但由於其研究成果被搞學術利益輸送的老師給予關係戶，使他心灰意冷，在畢業典禮當天輕生。另有網傳消息指，該老師與一名女學生有不正當關係，將死者的作品贈予她，死者曾向輔導員求救，卻被要求屈服、重新再做，成為壓垮他的最後一根稻草。

校方對悲劇表示惋惜，表示死者在今年1月開始，先後完成畢業設計的開題報告及中期答辯，惟後來因身體不適兩次請假，缺席集中答疑。至本月1日，他提出申請自願放棄提交畢業設計，因此不存在老師利益輸送、人情學術等指控。校方續指，已成立工作組，全力配合警方調查，並積極與家屬溝通，提供支援。