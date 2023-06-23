北京升級發布高溫紅色預警　可達37至40℃

華北酷熱天氣持續，中央氣象台周四（22日）升級發布今年首個高溫橙色預警，周五（23日）早上6時繼續發布橙色預警。北京市氣象台同日早上7時升級發布高溫紅色預警信號，預計當日至下周日（25日）該市高溫天氣持續，大部分地區最高氣溫可達37至40℃，提醒民眾注意防範。

中央氣象台預計，華北、黃淮等地周五日間將繼續出現35℃以上的高溫天氣，其中北京、天津、河北、山東、河南北部和東部等地最高氣溫有37至39℃，北京、天津、河北、山東可達40℃左右。新疆吐魯番和南疆盆地、內蒙古西部和中部偏北地區等地也有35至38℃，吐魯番最高可達40℃左右。國家疾控局日前發布《高溫熱浪公眾健康防護指南》，指導公眾科學防護，預防和降低高溫熱浪對健康危害，如有中暑迹象要及時干預。

中央氣象台同日繼續發布暴雨黃色預警，預計當日早上8時至周六（24日）早上8時，浙江、安徽、江西、福建、廣東、廣西、雲南部分地區有大到暴雨，其中福建、廣西、廣東等地部分地區有100至180毫米大暴雨，上述部分地區伴有短時強降水，或出現雷暴大風等強對流天氣。