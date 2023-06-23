燒烤店爆炸幸存者憶述生死劫　遭衝擊波彈走周身傷

寧夏銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店周三（21日）晚發生的燃氣爆炸，造成死傷枕藉。內媒周五（23日）報道事故幸存者憶述這場生死劫，其中一名燒烤店店員因站在門口逃過一死，但被衝擊波彈至馬路邊，手腳等都被碎玻璃割傷，意識朦朧，辨別不了方向。

涉事燒烤店店員李女士（化名）表示，事發當日下午5時許吃完員工餐，就聽見有同事稱聞到燃氣味，但她沒聞到，直到發生爆炸後才反應過來。事發時她正站在店門口透氣，附近還有及後報警的店員馮紅娟和一名女顧客，不到一分鐘嘭地一聲，她整個人飛了出去。李女士能站起來時，發現店舖濃煙滾滾，廚師長赤條條地從店內走出來，身上衣服全被炸碎，收銀員也從地上爬起來。她提到，燒烤店老闆不怎麼來店，一個月約4至5次。

根據公安、消防部門詢問筆錄，馮紅娟和後廚配菜師傅馬成軍反映，爆炸前一小時左右聞到燃氣洩漏，發現液化氣罐閥門壞了，就讓後廚燒烤主管李志翔去買閥門，回來更換期間發生爆炸。消防專家受訪分析，店員處理燃氣洩漏的方式有問題，如能及時將易燃氣體釋放至大自然空氣中，就能避免爆炸風險。